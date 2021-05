Onder meer dit tankstation in het Belgische Lommel is populair:

De benzineprijzen in Nederland zijn tot recordhoogte gestegen en dat leidt tot 'pomptoerisme' over de grens: veel Nederlanders die bijvoorbeeld in de buurt van België wonen, gooien hun tank liever vol bij onze zuiderburen dan in eigen land. Dat scheelt enkele tientallen centen per liter benzine.

Volgens Paul van Selms, directeur van consumentenorganisatie United Consumers, kan tanken in België zo'n 10 tot 15 euro per keer schelen. "Maar je moet ook beseffen dat de kilometers die je heen en terugrijdt ook tijd en geld kosten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is eigenlijk alleen aantrekkelijk voor mensen die vlak bij de grens wonen en maximaal tien kilometer hoeven omrijden."

In Nederland verbrak de benzineprijs vorige week het record uit 2012: de adviesprijs van een liter Euro 95 is nu zo'n 1,898 euro, tegen 1,895 toen. Overigens zijn deze adviesprijzen, geregistreerd door United Consumers, vaak de brandstofprijzen bij de pomp aan de snelweg. Elders liggen de prijzen doorgaans zo'n 10 tot 20 cent lager.

Belastingdruk

"Prijsverschillen worden vaak groter gemaakt dan ze zijn", zegt Van Selms. "Als je de prijs in België vergelijkt met die in bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam, dan praat je inderdaad over dubbeltjes verschil. Maar wat je ziet is dat naarmate je dichter bij een grens komt, pomphouders in Nederland ook hun prijzen aanpassen."

Toch ziet ook Van Selms substantiële verschillen in de brandstofprijzen in de grensstreken van Nederland en België. Volgens hem is dat historisch zo gegroeid. "In Nederland is de belastingdruk heel hoog: meer dan 1,10 euro van een liter benzine gaat naar de staat."

Olieprijzen

De prijsstijging van benzine is een gevolg van hogere olieprijzen. Momenteel kost een vat ruwe Brent-olie bijna 70 dollar. Ter vergelijking: een jaar geleden kostte zo'n vat rond de 33 euro. De olieprijzen waren toen gekelderd, onder meer doordat Saudi-Arabië had gedreigd om de olieproductie op te voeren.

Volgens het CBS waren motorbrandstoffen vorige maand 18,3 procent duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs voor een liter benzine was in april 1,746 euro, tegen 1,468 vorig jaar. Ook de prijs van diesel is toegenomen, van 1,224 euro in april vorig jaar naar 1,387 nu.