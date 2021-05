Zeker 11 doden bij aanslag op Russische school in Kazan

Bij een aanslag op een school in de Russische stad Kazan, 800 kilometer ten oosten van Moskou, zijn zeker 11 doden gevallen onder wie 9 leerlingen en een leraar.

Een 17-jarige schutter is gearresteerd. Hij was geen leerling van de school. Een andere aanvaller, die wel op de school heeft gezeten, hield volgens de eerste berichten op de derde verdieping van het gebouw mensen in gijzeling. Hij is door de politie gedood, meldt het Russische persbureau Tass. Over een motief is nog niets bekend.

Op sociale media circuleert een video waarop te zien is dat kinderen vanaf de bovenste verdiepingen naar beneden springen.

Er zijn zeker 32 gewonden. "Veel van hen zijn kinderen. We weten dat vier kinderen met schotwonden op de intensive care liggen", zegt correspondent Iris de Graaf op NPO Radio 1. Hoe de andere gewonden eraan toe zijn, is niet duidelijk.

De aangehouden 17-jarige schutter zou bij zijn arrestatie hebben gezegd dat hij ook nog ergens een bom heeft geplaatst.

Ooggetuigen zeggen tegen Russische media dat ze een explosie hebben gehoord voor er werd geschoten. Wat voor explosie dat was, is nog niet duidelijk.

De politie onderzoek onder meer of er nog ergens een explosief ligt, zegt De Graaf. "De school wordt ontruimd en ambulances brengen gewonden naar het ziekenhuis."