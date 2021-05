Doden bij aanslag op school in Russische stad Kazan

Bij een aanslag op een school in de Russische stad Kazan, 800 kilometer ten oosten van Moskou, zijn zeker acht mensen doodgeschoten. Volgens gouverneur Minnikhanov gaat het om zeven leerlingen (vier jongens, drie meisjes) en een leraar. Russische media spraken eerder van 11 doden.

De schutter is aangehouden. Russische media melden dat het gaat om een 19-jarige ex-leerling van de school. Over een motief is nog niets officieel bekend.

Volgens lokale media staat de verdachte bekend als een 'lone wolf' die geen goede relatie zou hebben gehad met zijn leraren en klasgenoten. "Er wordt gezegd dat hij mogelijk wraak wilde nemen op de school en dat hij online heeft gekeken hoe hij een bom moest maken", zegt NOS-correspondent Iris de Graaf.

Over een mogelijke tweede aanvaller bestaat nog onduidelijkheid. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tatarstan (een autonome republiek in Rusland) heeft de schutter alleen gehandeld en was er geen tweede aanvaller. Daarmee worden eerdere berichten tegengesproken. Russische persbureaus hadden melding gemaakt van een tweede aanvaller die mensen in gijzeling hield. Hij zou door de politie zijn gedood.

Er zijn zeker 32 gewonden. Op sociale media circuleert een video waarop te zien is dat kinderen vanaf de bovenste verdiepingen naar beneden springen. "Veel van hen zijn kinderen. We weten dat kinderen met schotwonden op de intensive care liggen", zegt correspondent de Graaf op NPO Radio 1. Hoe de andere gewonden eraan toe zijn, is niet duidelijk.

In een reactie op de schietpartij condoleert de Russische president Poetin de nabestaanden. Hij wil opnieuw kijken naar de vuurwapenwetten in het land.