Basketballer Westbrook verbetert bijna vijftig jaar oud NBA-record

De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook heeft in de NBA z'n 182ste triple-double gemaakt en is nu alleen recordhouder. De pointguard van Washington Wizards deelde het record sinds afgelopen zaterdag met Oscar Robertson, die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw tot 181 triple-doubles kwam.

Een triple-double betekent dat een speler in een wedstrijd zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers eindigt. De 32-jarige Westbrook noteerde tegen Atlanta Hawks 28 punten, 13 rebounds en 21 assists.

Complimenten van Robertson

Het was Westbrooks vijfde triple-double op rij en de achttiende keer dat het hem lukte in de laatste 21 wedstrijden. Genoeg voor de zege was het niet, want de Wizards verloren met 125-124. Westbrook zag met 2,3 seconden op de klok een driepunter niet vallen.