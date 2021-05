Scheveningen wil speciale zones voor zwemmers, surfers en watersporters

Het is vandaag een jaar geleden dat er voor de kust van Scheveningen vijf surfers om het leven kwamen. Een combinatie van harde wind, stroming en een dikke schuimlaag werd de ervaren zwemmers fataal.

Naar aanleiding van dit ongeluk gaat de gemeente Den Haag onderzoeken of er op het strand speciale zones kunnen komen voor zwemmers, surfers en andere watersporters. Ook kijkt de gemeente naar speciale maatregelen voor surfers, zodat die bijvoorbeeld beter kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun kleding, meldt Omroep West.

De gemeente heeft gesproken met surfers die direct of indirect betrokken waren bij het ongeluk, met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de Holland Surfing Association en de coördinator van surfschool The Shore in Scheveningen.

Daarbij zijn suggesties gedaan om zo veilig mogelijk te sporten en te recreëren in zee, zoals de zones voor de verschillende groepen. Eerder werd er al gedacht aan een systeem met vlaggen om zwemmers en surfers te waarschuwen voor de gevaren op zee, zoals schuimvorming en muien.