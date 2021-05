Giphart wil jongeren aan het lezen krijgen met game Assassin's Creed Valhalla

De Leescoalitie, een samenwerkingsverband dat is opgericht om zo veel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen, brengt de verhalen samen met gameontwikkelaar Ubisoft uit. Dat gebeurt in een online magazine dat bij de game hoort. "Daar zitten zo'n 100.000 gamers op en die gaan onze verhalen dan lezen", zegt Margje Woodrow in het het NOS Radio1 Journaal.

De Verborgen Verhalen zijn onderdeel van allerlei informatie en achtergrondverhalen over de game en de personages. "Het doel is om het plezier in het lezen terug te brengen", aldus Woodrow. "Je moet de verhalen zien als een toevoeging op game."

Het spel Assassin's Creed Valhalla speelt zich af in de tijd van de Vikingen. Het wordt gespeeld aan de hand van een fictief verhaal over de invasie van de Vikingen van Groot-Brittannië.

In de achtergrondverhalen van Woodrow en Giphart komt het hoofdpersonage van de game terug. "Maar we mochten ook zelf personages bedenken. Zo heb ik een jonge Viking bedacht die zijn vader moet redden met hulp van het hoofdfiguur."

Aansluiten op interesses

Voor Woodrow was het wel een uitdaging om een verhaal te bedenken. "Ik moest me helemaal verdiepen in de wereld van de game en de Vikingen." Ze kreeg samen met Giphart een masterclass van youtuber Jordan 'JorRaptor' van Andel. Op zijn kanaal speelt hij wekelijks verschillende games. "Daarna kon ik mijn fantasie op hol laten slaan", zegt ze.

Woodrow, die normaal gesproken jeugdthrillers schrijft, ziet wel de voordelen van achtergrondverhalen bij games. "Er zijn veel onderzoeken gedaan naar hoe slecht jongeren ervoor staan als het om lezen gaat. Ik geloof er heel erg in dat als je aansluit op hun interesses, dat ze dan echt wel te porren zijn om een boek op te pakken en verhalen te lezen."