Meer beschietingen op Israël en Palestijnse gebieden: doden in Gaza

Raketten afgevuurd door Hamas - AP

De onrust in Israël en de Palestijnse gebieden is vannacht verder geëscaleerd. Sinds gisteravond heeft de militante beweging Hamas vanuit de Gazastrook ruim 200 raketten op Israël afgevuurd. Een groot deel ging richting de Israëlische badplaats Asjkelon, even ten noorden van de Gazastrook, maar volgens Israël is 90 procent van de raketten onderschept. Volgens het Israëlische leger heeft één raket een flatgebouw in Asjkelon geraakt. Daar zouden zes gewonden zijn. Het Israëlische leger voerde vanochtend als antwoord weer nieuwe luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger zijn er tot nu toe 130 aanvallen uitgevoerd, met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij zijn 15 leden van Hamas en de Islamitische Jihad omgekomen, zegt Israël. Volgens de Palestijnen is het dodental opgelopen tot 24, onder wie 9 kinderen. In onderstaande video zie je zowel het afvuren van raketten door Hamas als explosies in Gaza door Israëlische luchtaanvallen:

Hamas vuurt raketten af, Israëlische luchtaanvallen op Gaza - NOS

Zowel het Israëlische leger als de Hamas-beweging zegt voorlopig door te gaan met zijn beschietingen. Dreigende huisuitzettingen Het geweld volgt op de onrust van de afgelopen weken in Oost-Jeruzalem. Daar waren botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie. Bij confrontaties op de Tempelberg, bij de Al-Aqsamoskee, raakten vele honderden Palestijnen gewond. Ook tientallen Israëlische agenten raakten gewond. Directe aanleiding voor de Palestijnse woede is de dreigende uitzetting van Palestijnse gezinnen uit huizen in een wijk in Oost-Jeruzalem. Zij moeten van de Israëlische rechter plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Sirenes in Jeruzalem Gisteren kwam het tot een eerste dag van beschietingen. Hamas vuurde raketten af op meerdere Israëlische steden, inclusief Jeruzalem. Het was voor het eerst sinds 2014 dat daar sirenes afgingen vanwege inkomende raketten. Ook in andere gebieden was het gisteren onrustig, onder meer op de bezette Westelijke Jordaanoever en ook in Arabische steden in Israël. Landen over de hele wereld roepen op tot kalmte nu het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen weer is opgelaaid.