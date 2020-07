Na vier dagen stapt Lucescu al op bij Dinamo Kiev wegens felle protesten

Opvallend nieuws bij Dinamo Kiev: hoofdtrainer Mircea Lucescu is vier dagen nadat hij was aangesteld, alweer opgestapt. Reden: de felle protesten en vijandigheid van de harde kern van Dinamo.

"Tot mijn spijt heb ik moeten besluiten de samenwerking met Dinamo Kiev te beëindigen. Ik kan onmogelijk werken in de vijandige omgeving die is gecreëerd door deze harde kern", zei Lucescu tegen de Roemeense krant Gazeta Sporturilor.

De bijna 75-jarige Roemeen (op 29 juli is hij jarig) was tussen 2004 en 2016 trainer van Sjachtar Donetsk, de aartsrivaal van Dinamo. Hij werd met Sjachtar acht keer kampioen van Oekraïne, veroverde zes keer de beker en won in 2009 de Europa League.

'Team geeft hem warm welkom'

Die historie ten spijt stelde Dinamo hem voor twee seizoenen aan. Vanmiddag, een paar uur voor Lucescu's vertrek, publiceerde de club nog een verhaal op de eigen site waarin spelers aangaven achter de aanstelling van Lucescu te staan.

"Het team staat achter de aanstelling van Lucescu en zal hem een warm welkom geven", zei doelman Denys Boiko. "Persoonlijk hoop ik dat de fans Lucescu zullen steunen. We moeten ons in een rustige omgeving klaarmaken voor het nieuwe seizoen."

Boiko's teamgenoot Serhiy Sydorchuk schaarde zich achter die woorden. "Ik weet zeker dat Dynamo baat zal hebben bij de benoeming van Lucescu. Hij heeft veel met Shachhtar samengewerkt, maar daar zullen wij nu juist profijt van hebben."