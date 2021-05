Pride Amsterdam gaat dit jaar door, geen botenparade • 'Maximaal 30 bezoekers in sportscholen'

Vaccinfabrikant Pfizer verdient miljarden aan coronavaccins die overheden inkopen, meldt het onderzoeksplatform Follow the Money. De vaccins van de farmaceut worden mede ontwikkeld dankzij research van universiteiten en met belastinggeld. Volgens het platform betaalt Pfizer nauwelijks belasting en in Nederland helemaal niet.

Het gaat volgens journalist Henk Willem Smits van Follow the Money om enorme bedragen. "Deze 'brievenbusfirma' heeft de afgelopen tien jaar tussen de 10 en 20 miljard dollar winst gemaakt", zegt hij op NPO Radio 1. Pfizer heeft een kantorenpark in Capelle aan den IJssel waar jaarlijks meer dan 36 miljard euro wordt omgezet. Dat maakt dat het gemeten in omzet tot de vijftien grootste bedrijven van Nederland hoort. Smits spreekt van een gigantische brievenbus-bv.

Pfizer zegt zich aan alle wetten en regels te houden. "We doen zaken in meer dan 150 landen over de hele wereld", zegt een woordvoerder tegen Follow the Money. "Te allen tijde, en overal waar we actief zijn, houdt Pfizer zich aan alle boekhoud- en belastingwetten. We betalen alle verschuldigde belastingen."

Maar volgens Follow the Money valt daar wel wat op af te dingen. "Nederland houdt gaten in het belastingstelsel in stand waar Amerikaanse bedrijven graag gebruik van maken. De door Pfizer gekozen constructie heeft er alle schijn van dat het bedrijf echt tot het gaatje wil gaan om zo min mogelijk belasting te betalen."