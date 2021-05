Pfizer-vaccin ook voor 12- tot 15 jaar in VS • Vaccinatierel: Belgische burgemeester tijdelijk weg

De burgemeester van de Belgische gemeente Sint-Truiden legt haar functie tijdelijk neer na een vaccinatieschandaal. De 56-jarige Veerle Heeren lag onder vuur, omdat ze zichzelf en dertien familieleden, vrienden en collega's had voorgetrokken bij het vaccinatieprogramma.

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad vond dat ze mocht aanblijven, maar Heeren zegt nu dat ze tijdelijk haar functie neerlegt. Ze zegt in een verklaring dat ze zich de komende periode "100 procent ter beschikking stelt" om antwoorden te geven op het onderzoek dat door de Vlaamse regering is aangekondigd. De raad oordeelde eerder al unaniem dat Heeren de bestuursregels heeft overtreden.

Heeren verklaarde in de gemeenteraad dat er tijdens de opstartfase van het vaccinatieprogramma een overschot aan vaccins was. Aan haar werd toen gevraagd of ze gevaccineerd wilde worden; vervolgens gaf ze namen uit haar omgeving van mensen die eveneens een restvaccin wilden ontvangen. "Het was niet verstandig, ik heb een fout gemaakt", zei de burgemeester. Ze benadrukte dat het niet om corruptie ging, maar een spontane actie betrof.