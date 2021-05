Kabinet versoepelt naar stap 2 op 19 mei • Voorzichtig optimisme over buitenlandse vakanties

Minister De Jonge is voorzichtig optimistisch over de mogelijkheid van buitenlandse vakanties komende zomer. Het hangt af van de besluiten van andere landen om open te gaan voor buitenlandse toeristen. "We kunnen weer naar het buitenland op vakantie, maar helemaal zorgeloos is dat niet", zei hij. "We hopen en verwachten dat de komende tijd meer kan, en dat meer landen open gaan omdat de vaccinatiegraad stijgt in heel Europa."

Op 15 mei vervalt het huidige algemene advies om niet op reis te gaan. In plaats daarvan keert het reisadvies per land terug; naar gele landen kan een vakantie worden geboekt, maar mensen die dat doen moeten de lokale coronaregels wel goed naleven. Reizen naar oranje landen is alleen mogelijk als het "noodzakelijk is". Als een Nederlander toch naar een oranje land is geweest, moet hij of zij bij terugkomst een negatieve corona-uitslag laten zien en in quarantaine gaan.

De Jonge kan niet zeggen welke landen de kleuren geel of oranje krijgen. Er zijn een aantal landen die geen Nederlanders willen omdat het aantal coronabesmettingen hier nog hoog is. Hij adviseert de website nederlandwereldwijd.nl in de gaten te houden.

Minister de Jonge over vakanties en reisadviezen: