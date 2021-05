'Helft zorgpersoneel in ziekenhuizen gevaccineerd' • Maatregelen op Aruba versoepeld

In de Australische deelstaat Victoria is voor het eerst in meer dan twee maanden iemand besmet geraakt met het coronavirus. Het is een man van in de dertig die begin deze maand vanuit het buitenland naar Australië is gereisd.

De man ging twee weken in quarantaine en deed meerdere testen, die allemaal negatief waren. Afgelopen weekend kreeg de man griepverschijnselen en bleek hij toch besmet te zijn met het virus. Hoe hij het virus heeft opgelopen, wordt nog onderzocht.

Australië telt in vergelijking met andere westerse landen relatief weinig coronabesmettingen en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor afstand houden. Er zijn in het land iets meer dan 30.000 infecties geregistreerd en zijn er 1000 mensen aan corona overleden, op een bevolking van zo'n 25 miljoen mensen.