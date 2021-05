China woedend over gepland VN-overleg over Oeigoeren

China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de Verenigde Naties over de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben die conferentie georganiseerd, maar China wil dat de bijeenkomst wordt geannuleerd.

Volgens de Chinese delegatie bij de VN is de videobijeenkomst "gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid". De Chinezen vinden ook dat de organiserende landen zich schuldig maken aan bemoeienis met interne aangelegenheden.

China stelt dat de huidige situatie in Xinjiang nooit eerder zo goed is geweest. Volgens China is er "stabiliteit, snelle economische ontwikkeling en leven mensen van alle etnische groepen harmonieus samen".

Dwangarbeid en martelingen

Uit onderzoeken van verschillende mensenrechtengroeperingen en nieuwsorganisaties blijkt dat er minstens een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden worden vastgehouden in kampen.

Daarbij komen regelmatig verhalen naar buiten over martelingen, gedwongen sterilisatie en dwangarbeid. Mensenrechtenorganisaties spreken van volkerenmoord. De Verenigde Staten betitelden de de situatie eerder dit jaar als genocide.

Volgens China gaat het om 'heropvoedingskampen' om religieus extremisme tegen te gaan.

"De Verenigde Staten beweren dat ze geven om de mensenrechten van moslims, ondanks het feit dat de VS moslims heeft vermoord in Afghanistan, Irak en Syrië", zegt de Chinese VN-delegatie. "Het zijn de VS en zijn bondgenoten die het grootste aantal moslims ter wereld hebben vermoord."

NOS op 3 maakte vorige maand deze uitlegvideo over China en de Oeigoeren: