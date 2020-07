Reisadvies voor Barcelona verscherpt: vakantie dringend afgeraden

Het reisadvies voor Barcelona en randgemeenten is verscherpt van kleurcode geel naar oranje. Het aantal coronabesmettingen in het gebied is gestegen en het risico om besmet te raken is toegenomen, aldus het ministerie. Toeristische reizen worden dringend afgeraden. "Als u nu in dit gebied bent, bedenk dan of u uw verblijf vroegtijdig wilt beëindigen", zegt het ministerie.

Ook voor het gewest Segrià - de stad Lleida en omgeving - geldt code oranje. Reizigers die naar Nederland terugkomen vanuit deze code oranje-gebieden, wordt dringend geadviseerd om na terugkomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Voor de rest van het land geldt code geel. Dat houdt in dat er veiligheidsrisico's zijn.

Hoewel het aantal besmettingen toeneemt, zit Barcelona niet in een lockdown. "De horeca is open, je kunt naar het strand en naar de supermarkt, maar je moet wel een mondkapje dragen", zegt correspondent Carlijn Teeven vanuit Nederland. "Wel zijn bars en restaurants beperkt open. Ze moeten om middernacht dicht. En op stranden is een beperkt aantal badgasten toegestaan."