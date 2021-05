Nee, Rutte gaat niet 'opeens allerlei dingen anders doen'

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte erkent dat hij fouten heeft gemaakt die hebben geleid tot de vertrouwenscrisis in politiek Den Haag. Maar mocht hij opnieuw premier worden, gaat hij niet "opeens allerlei dingen anders doen". Dat zei hij in Nieuwsuur.

Rutte was daar juist te gast om te praten over zijn "radicale ideeën" over een andere bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin. Ook Herman Tjeenk Willink zei in zijn eindrapport als informateur dat een sterkere positie voor de Tweede Kamer en een andere bestuursstijl ook "een andere invulling van het premierschap" eisen.

Fouten

Terugblikkend op tien jaar premierschap, zei Rutte vaak te weinig ruimte te hebben gegeven aan debat binnen het kabinet. Hij verkoos snelle besluitvorming en een goede sfeer vaak boven discussie over "grote maatschappelijke onderwerpen".

"Rutte erkent dat onderling geregel vaak het debat heeft gesmoord", zegt politiek verslaggever Nynke de Zoeten. "En dat hij daar zelf aan heeft bijgedragen."

Ook gaf Rutte toe bij de kwestie rond CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt "gewoon echt een grote fout" te hebben gemaakt. In zijn gesprek met de verkenners had Rutte de positie van Omtzigt ter sprake gebracht, zo bleek later uit de gespreksverslagen, terwijl hij dat op de dag zelf stellig ontkende.

De Kamer reageerde woedend op de "leugen". In het debat op 1 april haalde een motie van wantrouwen tegen Rutte het net niet.

In Nieuwsuur herhaalde Rutte zijn reactie van toen: "Ik lieg niet, ik probeer geen dingen toe te dekken of van tafel te halen". Hij was, zo zei hij maandagvanavond, er oprecht van overtuigd dat hij niet over Omtzigt gesproken had met de verkenners.

'Moet details kennen'

Hij vraagt om begrip: "er komt op mijn bureau ontzettend veel voorbij". Wel noemde hij de ontstane vertrouwenscrisis "mijn schuld". "Het is mijn taak als minister-president om ervoor te zorgen dat als er grote dingen voorbijkomen, ik alle details ken."

Na het debat van 1 april is hij daarom gaan nadenken over zijn bestuursstijl. Maar getwijfeld over zijn positie als VVD-leider heeft hij nooit. "Ik ben lijsttrekker van de VVD, we zijn veruit de grootste partij geworden, ik kreeg twee miljoen voorkeursstemmen. Het zou raar zijn als ik nu zou zeggen 'ik stap op'."

Rutte zegt binnenkort een persoonlijk gesprek te hebben met Pieter Omtzigt over diens "boosheid":