Tete en Kongolo degraderen met Fulham uit de Premier League

Fulham, waar Tete na rust werd gewisseld en Kongolo geblesseerd toekeek, promoveerde afgelopen seizoen uit het Championship door stadgenoot Brentford in de play-offs te verslaan.

Fulham kan degradatie uit de Premier League niet meer ontlopen. Burnley velde in Londen met een 2-0 overwinning het vonnis over de club van Kenny Tete en Terence Kongolo.

'The Cottagers' liepen dit Premier League-jaar continu achter de feiten aan en kwamen nooit hoger dan de zeventiende plaats. Het is voor de derde keer dat Fulham uit de Premier League degradeert sinds de invoering van de competitie in 1992.

Voor West Bromwich Albion en hekkensluiter Sheffield United was degradatie uit de Premier League al in een eerder stadium van de competitie een feit.