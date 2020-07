Politie verspreidt opsporingsbericht voor ontsnapte tbs'er

De politie is op zoek naar een ontsnapte tbs'er. De 61-jarige Henk E. was met verlof toen hij op 4 juli werd betrapt bij een woninginbraak in een vakantiehuisje in het Zeeuwse Zoutelande. Hij wist toen te ontsnappen.

E. werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar cel en tbs vanwege meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam. In het resocialisatiehuis, dat onderdeel is van tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal, worden cliënten voorbereid op hun terugkeer in de samenleving.

"De bewoners zijn doorgaans vrij om te gaan en staan waar ze willen. Er is dus meer vrijheid dan in een gesloten inrichting als de Kijvelanden. Maar er is nog wel een zekere controle", zegt een woordvoerder van Fivoor, waar de Kijvelanden en De Blink onder vallen, tegen Rijnmond. Hij kon niet zeggen hoe ver E. inmiddels in zijn behandeling was.

Het is onbekend waar E. momenteel verblijft. Volgens de politie is hij vandaag in het centrum van Rotterdam gezien. "Sinds 4 juli is alles op alles gezet om hem op te sporen maar onze middelen zijn nu uitgeput", aldus een woordvoerder van justitie. "Daarom hebben we dit opsporingsbericht verspreid."

De politie roept mensen op die de man hebben gezien of weten waar hij is om direct contact op te nemen. "Benader hem niet zelf maar bel direct de gratis opsporingstiplijn."