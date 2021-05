NBC zendt uitreiking Golden Globes 2022 niet uit

Het Amerikaanse tv-station NBC zendt volgend jaar de uitreiking van de Golden Globes niet uit. De organisatie achter de prijzen voor film- en tv-producties ligt onder vuur, omdat de organisatie en zijn jury niet divers genoeg van samenstelling zouden zijn en de relatie met filmstudio's te innig zou zijn.

Vorige week ging de negentig leden tellende organisatie nog akkoord met een voorstel om meer zwarte leden aan te nemen. Het aantal leden moet in anderhalf jaar tijd verdubbelen en leden mogen geen relatiegeschenken meer aannemen.

"Hervormingen van deze omvang hebben tijd nodig", zegt NBC. "Ervan uitgaande dat het plan wordt uitgevoerd, hoop ik dat we de show in 2023 weer kunnen uitzenden."

Netflix en Amazon

Bekende acteurs lieten de afgelopen dagen weten dat ze het hervormingsplan van de organisatie niet ver genoeg vinden gaan. Streamingdiensten Netflix en Amazon willen de samenwerking tijdelijk staken.

Dat kan tot gevolg hebben dat eventuele prijswinnaars volgend jaar niet naar de uitreiking komen. Bij de uitreiking dit jaar, in februari, gingen tien prijzen naar een Netflix-productie.

NBC zendt de uitreiking van de Golden Globes sinds 1996 uit. Het is onduidelijk of een ander tv-station de uitreiking in 2022 wil overnemen.