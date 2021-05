Rutte: binnenkort een persoonlijk gesprek met Omtzigt

Demissionair premier Rutte bij Nieuwsuur - Nieuwsuur

Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omtzigt. "Ik heb onlangs sms-contact met hem gehad en hij is bereid tot een gesprek", zei Rutte in Nieuwsuur. "Maar hij moet eerst nog wat verder herstellen voordat het gesprek kan plaatsvinden." Rutte wil vooral weten waar de boosheid zit van Omtzigt, die al een tijd ziek thuis zit. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die ligt nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Rutte ligt onder vuur sinds het uitlekken van de aantekeningen van verkenner Ollongren over een andere functie voor Omtzigt. Later bleek dat het Rutte was die de positie van het Kamerlid ter sprake had gebracht, al kon hij zich dat naar eigen zeggen aanvankelijk niet herinneren. Uit vrijgegeven notulen van de ministerraad bleek ook nog eens dat bewindspersonen onderling klaagden over kritische Kamerleden als Omtzigt, en dat Rutte daarin meeging. Rutte over zijn contact met Omtzigt:

'Ik wil weten: waar zit precies je boosheid' - NOS

De premier zei bij Nieuwsuur dat hij het vertrouwen van de Kamer wil terugwinnen, maar dat hij niet een andere politicus zal worden. "Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen", zei hij. "Ik ben trots op de afgelopen tien jaar." Rutte was juist naar de studio gekomen om een toelichting te geven op eerdere uitspraken dat hij "radicale ideeën" had over een andere bestuurscultuur en de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer. Hij erkende dat hij in het verleden het debat te weinig ruimte heeft gegeven, omdat hij te veel streefde naar snelheid in de besluitvorming en een goede sfeer in de coalitie. Daardoor konden de coalitiepartijen zich ook niet voldoende profileren, vindt hij achteraf. Nooit aan opstappen gedacht Er was de afgelopen weken felle kritiek op Rutte, maar hij heeft naar eigen zeggen nooit aan opstappen gedacht, ook niet na het Kamerdebat op 1 april, waarin er een motie van afkeuring tegen hem werd aangenomen en een motie van wantrouwen het net niet haalde. "Ik heb wel getwijfeld of het allemaal goed zou aflopen", zei Rutte, maar hij heeft naar eigen zeggen nooit getwijfeld of hij nog wel de juiste man op de juiste plek was.

Quote Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte