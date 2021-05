Jeroen Brouwers wint Libris Literatuur Prijs 2021

Jeroen Brouwers - NOS

Schrijver Jeroen Brouwers is met zijn boek Cliënt E. Busken de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2021. Dat is vanavond bekendgemaakt in Nieuwsuur. Zijn boek is een "unieke roman", aldus juryvoorzitter Lilianne Ploumen. "Een roman die je opslokt en je naar adem happend rond laat tollen en hijgend stil doet staan." In verband met zijn gezondheid was de schrijver zelf niet aanwezig bij de bekendmaking in het cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam. Zijn uitgever nam de prijs in ontvangst. "Ik hoop dat je kijkt Jeroen", zei hij. "Van harte gefeliciteerd, ook aan alle andere genomineerden. Jeroen heeft meer dan zestig boeken geschreven. Hij zegt dat zijn hoofd leeg is. Ik vrees dat het ook echt zo is, maar ik hoop dat hij liegt."

De Libris Literatuur Prijs is de prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman van het afgelopen jaar. Samen met de BookSpot Literatuurprijs is het de belangrijkste jaarlijkse onderscheiding in de Nederlandstalige literatuur. Naast Jeroen Brouwers waren Simone Atangana Bekono, Gerda Blees, Merijn de Boer, Marieke Lucas Rijneveld en de Vlaming Erwin Mortier genomineerd. Brouwers wint met de prijs een bedrag van 50.000 euro. Brouwers' roman is een monoloog van de chagrijnige, dementerende oude man Busken. Hij woont op de gesloten afdeling van Huize Madeleine, een verzorgingstehuis, is doofstom en kan zich nauwelijks bewegen. Maar vanbinnen is hij nog volop in bedrijf, ondanks zijn vermeende dementie. De verwarde, maar welbespraakte geest neemt alles wat er om hem heen gebeurt scherp waar: zijn verzorgers, mede-dementen en de kwaadaardige psychologen en psychiaters. Afgeslotenheid en gevangenschap De 81-jarige schrijver werkte vier jaar aan zijn boek en kwam op het verhaal van de oude Busken dankzij een vriendin die werd opgenomen op een gesloten afdeling. Brouwers bezocht haar daar regelmatig. "De allereerste keer dat ik daar binnenkwam wist ik: dit is een roman voor mij. De zielige mensen die daar wat rond schuifelden, het sprak mij aan. Een merkwaardige sfeer van afgeslotenheid en gevangenschap." Gevangenschap is een terugkerend thema in zijn werk, erkent Brouwers. Zo schreef hij eerder Bezonken Rood, een autobiografisch oorlogsroman over de jaren die hij als kleuter doorbracht in jappenkamp Tjideng.

Quote Dit is mijn oeuvre en je doet het er maar mee. Jeroen Brouwers