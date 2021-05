Tijdens laatste twee speelronden in Premier League weer publiek toegestaan

Vanaf volgende week zijn in Engeland weer supporters welkom bij voetbalwedstrijden. Tijdens de laatste twee speelronden in de Premier League is er, afhankelijk van de grootte van het stadion, plaats voor maximaal 10.000 toeschouwers. Dat liet de Britse premier Boris Johnson weten bij het bekendmaken van nieuwe versoepelingen.

Al sinds juni wordt er vanwege de coronacrisis zonder fans op de tribunes gevoetbald in Engeland. Alleen in december was er in een testfase bij enkele duels ruimte voor 2.000 mensen. Maar inmiddels gaat het, mede dankzij een groots opgezette vaccinatiecampagne, de goede kant op met de coronacijfers.

21.000 fans op Wembley

Op 25 april waren er al 8.000 toeschouwers van de partij bij de finale van de Carabao Cup op Wembley tussen Manchester City en Tottenham Hotspur, terwijl er komende zaterdag in dezelfde Londense voetbaltempel maar liefst 21.000 fans getuige mogen zijn van de Cup Final tussen Leicester City en Chelsea.

De laatste speelronden in de Premier League zijn op 18-19 mei en 23 mei. De hoop is dat bij de start van het nieuwe seizoen de stadions weer vol kunnen lopen.