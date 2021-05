Gestrande walvis in Londen is niet meer te redden en krijgt een spuitje

De walvis die afgelopen nacht strandde in de Engelse rivier de Theems, krijgt vanavond een spuitje. De verwondingen van het dier zijn te ernstig om nog te helen, zeggen reddingswerkers.

De walvis kwam afgelopen nacht vast te zitten bij een sluis ten zuidwesten van Londen. Reddingsdiensten wisten de walvis te bevrijden maar even later kwam het dier verderop in de rivier weer vast te zitten.

"Het wordt nu eb en waarschijnlijk komt de walvis snel droog te liggen", zeggen de reddingswerkers van het British Divers Marine Life Rescue. "Als dat gebeurt zullen dierenartsen de walvis uit het lijden verlossen en euthanaseren."

Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om een jonge dwergvinvis. De reddingsoperatie van het drie tot vier meter lange dier trok veel publiek langs de oevers van de Theems.

Zij zagen dat de walvis na een eerdere reddingspoging opnieuw strandde: