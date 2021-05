Taekwondoka Oogink 'euforisch' met ticket voor tweede Spelen

Daar kwam eind 2020 ook nog eens een gebroken teen bij. Al die tegenslag betekende dat Oogink uiteindelijk maar een kans had om zich te kwalificeren voor Tokio.

Twee keer was ze maandenlang uitgeschakeld door een ingescheurde kruisband. Om die problemen defintief te verhelpen, werd ze geopereerd waardoor vrijwel heel 2018 in het teken stond van revalidatie.

Maar de route naar Tokio was verre van gemakkelijk. Oogink veroverde het jaar na de Spelen in Rio nog brons op de WK, maar de afgelopen jaren werden vooral gekenmerkt door blessureleed.

Oogink was er vijf jaar geleden voor het eerst bij. Toen bereikte ze in Rio de Janeiro de kwartfinales. Die knappe prestatie smaakte naar meer bij de Almelose. "Na 2016 wilde ik heel graag door."

Na jaren afzien vloeiden afgelopen weekend in Sofia "traantjes van geluk" bij Reshmie Oogink. Daar plaatste de 31-jarige taekwondoka zich voor de tweede keer in haar carrière voor de Olympische Spelen.

Afgelopen weekend was het moment van de waarheid. Op het olympisch kwalificatietoernooi in Sofia moest Oogink de finale bereiken in haar klasse (boven 67 kilogram) om zo een van de twee olympische tickets te bemachtigen.

En dat deed ze, door in de halve finales af te rekenen met de Oostenrijkse Marlene Jahl die afgelopen april nog goed was voor brons op de EK.

Een dolgelukkige Oogink schreeuwde het na haar zege uit toen het ticket binnen was en een tweede deelname aan de Spelen haar niet meer kon ontgaan. "Ik weet niet meer precies wat", vertelt de taekwondoka lachend, enkele dagen na haar glorieuze moment. "Het was een euforisch gevoel."