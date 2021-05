Etappewinnaar Van der Hoorn: 'Ik snap er eigenlijk nog steeds niks van'

"Het is ongelooflijk. Ik snap er eigenlijk nog steeds niks van", stamelde de 27-jarige Rotterdammer een uur nadat hij in Canale solo over de meet is gekomen. "Dat ik nu gewoon een etappe win in de Giro is echt fantastisch. Dit had ik nooit durven dromen."

Een zware hersenschudding leek in 2017 een voortijdig einde te maken aan de wielerambities van Taco van der Hoorn. Maar het kan verkeren: hij krabbelde niet alleen op, maar stond maandag, een kleine vier jaar na zijn harde val met een crossfiets, zowaar op het podium in de Giro, als winnaar van de derde etappe.

De hersenschudding had Van der Hoorn acht maanden aan de kant gehouden, maar zijn rentree in het shirt van de Roompot-formatie bleef niet onopgemerkt. "Ik won een rit in de BinckBank Tour. Het was heel emotioneel om zo terug te komen. En nu was het weer onzeker of ik door kon gaan met wielrennen."

Geen contractverlenging

Want die overwinning in 2018 opende weliswaar de deur naar Jumbo-Visma, maar bij die topformatie wist hij de afgelopen twee seizoenen geen potten te breken. Het even pijnlijke als onvermijdelijke gevolg was dat zijn contract niet verlengd werd.