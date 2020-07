Cillessen krijgt bij Valencia te maken met trainer Gracia

Valencia heeft Javi Gracia aangesteld als hoofdtrainer. De 50-jarige Spanjaard heeft een verbintenis tot medio 2022 getekend bij de club waar doelman Jasper Cillessen onder contract staat.

Gracia is de opvolger van de vorige maand ontslagen Albert Celades, die moest vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. Daarop werd clubman Voro aangesteld als interim-trainer. Onder hem kwam Valencia niet verder dan de negende plaats in de competitie, waardoor de club komend seizoen niet actief is in Europa.

Gracia zat na zijn ontslag bij Watford in september 2019 zonder club. Daarvoor was hij coach van onder meer het Russische Roebin Kazan, Málaga en Osasuna. In zijn tijd als voetballer was de middenvelder goed voor ruim vierhonderd wedstrijden in het Spaanse profvoetbal.