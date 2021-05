Voorzitter Italiaanse voetbalbond dreigt Juventus met verbanning uit Serie A

Voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond heeft gedreigd om Juventus uit de Serie A te zetten als de club zich aan de Super League blijft conformeren.

"Als Juventus zich bij de start van het nieuwe Serie A-seizoen niet heeft teruggetrokken, worden ze uitgesloten", waarschuwde Gravina maandag na een vergadering de 36-voudig landskampioen.

"De statuten zijn helder. Als clubs willen deelnemen aan het Italiaans kampioenschap, moeten ze de wettelijke principes van internationale organisaties in het voetbal erkennen. Het is duidelijk dat dit voor Juventus momenteel niet het geval is."

Juventus, Real Madrid en FC Barcelona zijn de drie clubs die (nog) geen afstand van de omstreden Super League hebben genomen. Negen andere Europese topclubs trokken zich wel terug uit het project, nadat er wereldwijd een stortvloed aan kritiek op de nieuw te vormen voetbalcompetitie was gekomen.

Negen clubs akkoord met sanctie

De negen - Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan - gingen vorige week akkoord met een straf van de Europese voetbalbond UEFA voor hun kortstondige avontuur.

Ze staan vijf procent van hun Europese prijzengeld gedurende één seizoen af. Ook doen de clubs gezamenlijk een donatie van in totaal 15 miljoen euro voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa.