Nieuwsuur wint journalistieke prijs voor onderzoek naar RIVM-richtlijnen ouderenzorg

Die richtlijnen schrijven voor dat het dragen van beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen "niet nodig" was. Zorgmedewerkers zeiden dat zij daardoor ouderen besmet hebben, die later zijn overleden. De richtlijnen werden nauwelijks veranderd, ook niet nadat zorgkoepels kritiek uitten.

Nieuwsuur-journalisten Milena Holdert en Renee van Hest hebben de journalistieke prijs De Tegel gewonnen met hun producties over de richtlijnen in de ouderenzorg. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek dat medewerkers en bestuurders in de verpleeghuis- en thuiszorgsector in de coronacrisis in onveilige situaties zijn gebracht door de richtlijnen van het RIVM.

Renee van Hest vertelt over de gesprekken die zij met zorgpersoneel had tijdens het onderzoek. "Veel verpleegkundigen die we spraken waren in zekere zin getraumatiseerd."

Ze herinnert zich een gesprek met een verpleegkundige, die aangaf dat haar werk aanvoelde als Russische roulette. "Zij vertelde: 'Ik mag die mondkapjes niet dragen en ik weet dat het niet veilig is, maar ik ga wel van kamer naar kamer met daarin coronapatiënten. En óók naar bewoners van verpleeghuizen waar niets mee aan de hand was.' Haar verhaal gaf ons een extra drive. We wilden toen direct zoveel mensen hierover spreken."

Hoofdredacteur Joost Oranje noemt de prijs een "terechte kroon op een geweldig onderzoek". "Vooral omdat het een klassieke onderzoeksmethode volgde: heel secuur stapje voor stapje de stukjes aan elkaar rijgen. Met een scala aan bronnen, van de werkvloer tot de instituties, uiteindelijk leidend tot het aanpassen van de richtlijnen waar het allemaal om begonnen was. Dit is waar we als Nieuwsuur voor staan."