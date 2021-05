Rappe St. Juste troeft Haaland af met snelste sprint in Bundesliga

Jeremiah St. Juste is dit seizoen de snelste speler in de Bundesliga. De Nederlandse speler van 1.FSV Mainz 05 haalde met een sprint tegen Eintracht Frankfurt een snelheid van 36,10 kilometer per uur.

De oud-speler van Heerenveen en Feyenoord, die in maart debuteerde in de selectie van het Nederlands Elftal, troeft hiermee topspits Erling Haaland af. De Noor rende dit seizoen 'slechts' 36.04 kilometer per uur. Alphonso Davies van Bayern München completeert de topdrie met een sprint van 35,97 kilometer per uur.

St. Juste is overigens niet de snelste ooit in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Voormalig Dortmund-speler Achraf Hakimi haalde in 2019 een topsnelheid van 36,2 kilometer per uur en dat is snelste sprint sinds de statistieken in de Bundesliga worden bijgehouden.