Hamas vuurt raketten af op Jeruzalem, Israël voert luchtaanvallen uit op Gaza

Volgens het Israëlische leger zijn zes raketten die op Jeruzalem zijn afgevuurd neergekomen in open gebied. Eén raket kon door Israëlische luchtafweersystemen worden onderschept. Volgens het Israëlische Channel 12 raakte een huis in Mevaseret Zion, een buitenwijk van Jeruzalem, beschadigd door een raketinslag.

Het Israëlische leger reageerde met luchtaanvallen op Gaza. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza kwamen er negen Palestijnen, onder wie drie kinderen, om het leven bij een explosie in het noorden van Gaza. De oorzaak van die explosie is nog niet bekend, aldus persbureau AP.

Ook in Jeruzalem luidden de sirenes en klonken knallen. Palestijnen in Jeruzalem reageerden met gejuich. Het is voor het eerst sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in 2014 dat in Jeruzalem sirenes afgingen vanwege inkomende raketten.

In meerdere Israëlische steden klonken vanmiddag sirenes nadat er vanuit Gaza raketten waren afgevuurd. Hamas, de groepering die de macht heeft in Gaza, heeft de raketaanvallen opgeëist, samen met de radicale beweging Islamitische Jihad.

Hamas had in een ultimatum geëist dat Israël voor 18.00 uur zijn veiligheidstroepen zou terugtrekken van Tempelberg in Jeruzalem. In een verklaring zegt de beweging de raketten te hebben afgevuurd als "reactie op de misdaden en agressie tegen de Heilige Stad en de intimidatie van ons volk in Sheihk Jarrah en de Al Aqsa-moskee. Dit is een boodschap die de vijand goed zal begrijpen."

Het is al weken onrustig in Jeruzalem. Dat begon in het begin van de ramadan toen Israël het aantal Palestijnen dat kon bidden op de Tempelberg beperkte en hekken plaatste bij de Damascuspoort in de Oude Stad, een veelgebruikte ontmoetingsplek voor Palestijnen tijdens de ramadan.

De afgelopen dagen zorgde voorgenomen huisuitzettingen van Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem voor extra olie op het vuur. Bij confrontaties met de Israëlische politie raakten honderden Palestijnen gewond. Vandaag wordt in Israël Jeruzalemdag gevierd. In 1967 veroverde Israël het oostelijke deel van de stad tijdens de Zesdaagse Oorlog.

Ook steden dichter bij Gaza werden onder vuur genomen. De radicale beweging Islamitische Jihad claimt dertig raketten te hebben afgevuurd op Sderot. Een Israëlische man raakte gewond toen een antitankwapen vanuit Gaza op zijn auto werd afgeschoten.