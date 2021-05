11 maanden cel geëist tegen voormalig hoofdofficier na seks met minderjarige

Een voormalig officier van justitie in Amsterdam moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, elf maanden de cel in voor seks met een minderjarige jongen (16).

Plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie Vincent L. (43) werd in april 2017, samen met tien anderen, aangehouden voor het plegen van zedenmisdrijven. De mannen zouden seks hebben gehad met de minderjarige jongen. Die had zichzelf aangeboden via een advertentie op een datingsite, waarbij hij zich voordeed als een 18-jarige.

Tijdens de zitting vandaag zei Vincent L. dat hij de jongen niet betaald heeft voor seksuele diensten. Wel heeft hij hem geld gegeven omdat de jongen financiële problemen had.

Jeugdpuistjes en beugel

Het Openbaar Ministerie zegt dat L. wist dat hij een minderjarige met de betalingen verleidde tot seksuele ontmoetingen. Ook moet hij hebben geweten dat de jongen minderjarig was. Op foto's uit die tijd in 2016 zijn volgens het OM duidelijk jeugdpuistjes en een beugel te zien.

Bij de afspraken tussen L. en de jongen is het in zeker vijf gevallen tot seksuele handelingen gekomen.

De tien andere mannen die zijn opgepakt in deze zaak, stonden eerder al terecht. Zij kregen straffen variërend van een maand tot zeven weken cel. NH Nieuws schrijft dat het OM die straffen te laag vindt en in hoger beroep is gegaan.