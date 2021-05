Radboudumc moet internist-oncoloog weer laten werken ondanks ernstige fouten

Het Radboudumc in Nijmegen moet een internist-oncoloog weer aan het werk laten gaan in het ziekenhuis. In maart vorig jaar bleek dat de vrouw ernstige fouten had gemaakt bij de behandeling van patiënten. Het gaat onder meer om fouten op medisch-inhoudelijk, communicatief en organisatorisch vlak.

De vrouw werd door het ziekenhuis in augustus 2019 op non-actief gesteld. Het ziekenhuis wilde haar ook ontslaan, maar dat werd door de kantonrechter en later ook door het gerechtshof afgewezen omdat er onvoldoende aanwijzingen waren voor verwijtbaar handelen.

Het Radboudumc was het daar niet mee eens en wees daarbij naar klachten en schadeclaims tegen de arts. Het ziekenhuis wil de vrouw pas weer toelaten op de werkvloer als het vertrouwen binnen de organisatie is hersteld.

De arts was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Die stelde haar in het gelijk. Volgens de rechtbank moet de vrouw de kans krijgen om het vertrouwen terug te winnen. Het ziekenhuis moet haar daarbij wel begeleiden. Over een half jaar kan ze mogelijk weer haar volledige werk doen. Omroep Gelderland schrijft dat het ziekenhuis ook eerdere berichten over de vrouw moet rectificeren.