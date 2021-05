Van der Hoorn stunt met schitterende ritzege in Giro: 'Ongelofelijk'

De derde etappe in de Giro d'Italia is op grootse wijze gewonnen door Taco van der Hoorn. De 27-jarige Rotterdammer van de Wanty-formatie, debuterend in een grote wielerronde, kwam na de 190 kilometer van Biella naar Canale met in het laatste gedeelte drie gecategoriseerde beklimmingen solo over de finish.

Acht man op avontuur

Al vroeg in de rit gingen acht renners op avontuur, onder wie Lars van den Berg en dus Van der Hoorn, die zich had voorgenomen - zo vertelde hij na de etappe - de hele Giro agressief te koersen en mee te gaan in vluchten. "Maar ik wist dat het dan alsnog heel moeilijk zou zijn om iedereen voor te blijven."

Bij het ontsnapte octet zaten ook Vincenzo Albanese, de Italiaanse drager van de blauwe bergtrui, en de Oekraïner Andrii Ponomar, met zijn 18 jaar de jongste deelnemer aan de Ronde van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog en eerder dit jaar met een 83ste plaats in Milaan-Sanremo debuterend bij de profs.

Terwijl Albanese onderweg zijn koppositie in het bergklassement intact hield door twee keer als eerste de top te ronden, demonstreerde Ponomar in een afdaling zijn stuurmanskunst door ondanks een slippertje toch overeind te blijven. Ondertussen stond het peloton de koplopers een maximale voorsprong van zeven minuten toe.