Feyenoord test spelers en medewerkers alleen bij klachten op corona

Daarmee wijkt Feyenoord af van hetgeen de KNVB voorschrijft. De voetbalbond wil namelijk dat spelers minimaal één keer per week getest worden en ook nog 24 uur voor aanvang van een wedstrijd. "Ik geloof niet dat onze dokter het daar helemaal mee eens is", aldus de Advocaat.

De 72-jarige Advocaat, die zegt nog niet getest te zijn, gaat nog "redelijk voorzichtig" met corona om. "Maar als er een speler naast mij loopt en ik wil hem aaien, dan aai ik hem ook."

"Dat is ook een beetje het moeilijke in ons vak. Het ene moment hang je om een speler heen, de andere keer kun je afstand houden. Dat is het dagelijkse leven. Daar moet je wel over nadenken."

Positieve coronatests

Afgelopen week zijn bij andere eredivisieclubs positieve coronagevallen vastgesteld. Bij ADO Den Haag zijn een speler en een medewerker besmet. Beiden hadden geen klachten of symptomen, maar bleken bij een testronde toch besmet te zijn met het virus. Bij Vitesse werd aanvaller Hilary Gong positief getest.

Maandag werd duidelijk dat een staflid van Jong AZ besmet is met het coronavirus, terwijl ook hij volgens de club geen symptomen of klachten had. Uit voorzorg gaat de geplande oefenwedstrijd Jong AZ-Koninklijke HFC van zaterdag niet door.