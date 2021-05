RIVM gaat kwetsbaren sneller uitnodigen, want veel prikafspraken staan nog open

Het RIVM gaat mensen uit de 'griepprikgroep' versneld uitnodigen voor een coronavaccinatie. Iedereen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie krijgt nog deze week de brief thuis gestuurd. Eerder zou het sturen van uitnodigingen tot en met dinsdag 18 mei duren.

Reden voor de versnelling is een bericht van de GGD's. Zij signaleren vandaag dat er van de 525.000 uitnodigingen die sinds donderdag zijn verstuurd, nog maar 180.000 afspraken zijn gemaakt. Honderdduizenden tijdstippen voor afspraken voor de kwetsbare groep zijn nog niet ingevuld.

De oorzaak is niet bekend. Mogelijk speelt de meivakantie een rol. "We roepen iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen op om zo snel mogelijk een afspraak te maken. Er is plek voor je en binnen drie weken kom je aan beurt", zegt Suzan Demirhan van GGD GHOR Nederland.

Speciale code

De groep die nu een afspraak kan maken, heeft voorrang door een medische indicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om longproblemen. Ze zijn door hun huisarts op een lijst gezet en komen ook jaarlijks in aanmerking voor een griepprik. Bij de GGD krijgen zij een vaccinatie met Pfizer-BioNTech.

Het plan was om van donderdag 6 mei tot en met dinsdag 18 mei dagelijks 175.000 uitnodigingen te versturen. Dat gebeurt nu dus allemaal nog deze week. Ruim 1 miljoen mensen kunnen een brief verwachten met een code die nodig is om de afspraak te maken. Een half miljoen mensen hebben de brief al ontvangen.

Het RIVM verwacht vanaf volgende week verder te gaan met het uitnodigen van de leeftijdsgroepen. Het geboortejaar 1963 komt dan als eerste aan de beurt, dat zijn mensen van 57 of 58 jaar oud. Iedereen daarboven is inmiddels uitgenodigd, behalve een deel van de 60- tot 64-jarigen in de provincies Gelderland en Zuid-Holland. Zij krijgen via de huisarts hun vaccinatie tegen covid-19.