In Sassenheim is na een explosie brand uitgebroken in twee woningen. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand naar andere woningen overslaat.

Het is nog onduidelijk of er op het moment van de explosie mensen binnen waren. Ook over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

Vanwege de rook die vrijkomt, adviseert de brandweer buurtbewoners om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.