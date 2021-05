Pensioenwet komt jaar later en daarmee het nieuwe pensioenstelsel wellicht ook

De nieuwe pensioenwet gaat minimaal een jaar later in dan eerder voorzien: op 1 januari 2023, is nu het plan van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken. Hierdoor krijgen pensioenfondsen de gelegenheid om het bijbehorende nieuwe pensioenstelsel ook een jaar later in te laten gaan: in 2027.

De tijd tussen het ingaan van de wet en het ingaan van het stelsel, hebben pensioenfondsen nodig om over te gaan gaan naar het nieuwe stelsel. Vier jaar is daarvoor de afgesproken termijn. "Maar de inzet van vakbonden, werkgevers, pensioenfondsen en mijzelf is om die periode zo kort mogelijk te houden", benadrukt Koolmees.

De minister hoopt dat het nieuwe pensioenstelsel, zoals eerder overeengekomen, nog gewoon in 2026 in kan gaan. "Maar het risico op vertraging is groter geworden."

Ingewikkeld en veel geld

Dat de wet later ingaat heeft te maken de complexiteit, zegt Koolmees. "Het is een heel ingewikkeld vraagstuk, het gaat om heel veel geld, grote belangen. Het moet zorgvuldig gebeuren en daar hebben we helaas iets meer tijd voor nodig."

De grote lijnen van het pensioenakkoord werden in 2019 al afgesproken en een jaar geleden vastgelegd in een akkoord. Kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloften meer worden gedaan over de hoogte van pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen.

'Stevige tegenvaller'

Vakbond CNV is niet gelukkig met het uitstel en vreest dat hierdoor ook de indexatie van pensioenen vertraging oploopt, omdat er binnen het nieuwe stelsel makkelijker geïndexeerd kan worden. "Nu de rente eindelijk weer stijgt, zou dat voor veel gepensioneerden uitzicht op indexatie betekenen", zegt pensioenonderhandelaar Patrick Fey. Hij noemt de vertraging "een stevige tegenvaller voor veel gepensioneerden".

Na druk van de werkgevers en werknemers, gaat minister Koolmees wel kijken of er eerder al geïndexeerd kan worden, zegt het CNV. "We zullen de minister hier het komende jaar strikt aan houden", zegt Fey. "Te veel mensen wachten al jaren op indexatie."

Ook FNV is teleurgesteld over het uitstel, om dezelfde reden als de collega-vakbond. "Indexatie is voor alle pensioendeelnemers belangrijk, want velen hebben al jaren geen verhoging gehad", zegt Willem Noordman. "Om die reden is het belangrijk dat alle betrokken partijen haast blijven maken."

45 jaar

Minister Koolmees ging vandaag ook in op de kwestie van recht op pensioen na 45 werkjaren. Eerder al schreef hij in een brief aan de Kamer dat een dergelijke regeling "niet wenselijk" is. Die Kamerbrief werd ingetrokken, omdat hij te vroeg was verstuurd.

Het idee om mensen die 45 jaar hebben gewerkt met pensioen te laten gaan is een wens van de vakbonden, vooral gericht op mensen met zware beroepen.

Een miljard

Volgens de minister zijn er te veel bezwaren, bijvoorbeeld omdat een arbeidsverleden van 45 jaar moeilijk is aan te tonen en het oneerlijk uitpakt voor vrouwen, die meer loopbaanonderbrekingen hebben.

Om mensen met zware beroepen tegemoet te komen, heeft Koolmees nu afgesproken dat sectoren zelf afspraken gaan maken in nieuwe cao's. Het kabinet stelt een miljard euro beschikbaar om dergelijke regelingen mogelijk te maken voor de komende vier jaar. Wat er daarna moet gebeuren, daar wordt nog over gesproken.