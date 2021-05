Formule 1-podcast #5: 'Knokken op en naast de baan, precies wat we willen'

De tweestrijd tussen Red Bull en Mercedes blijft een belangrijk gespreksonderwerp, want "Verstappen kan nog altijd kampioen worden, toch?", vraagt Brantsen zich af. "Natuurlijk, we gaan naar Monaco, daar heb je muurtjes. Je hoeft maar één foutje te maken en hij is niet meer de leider", aldus Dekker.

Max Verstappen troefde Lewis Hamilton af bij de start in Calatonië, maar uiteindelijk ging de Britse wereldkampioen er toch met de winst vandoor. Van Buren: "Die Red Bull is te langzaam. Max doet alles wat-ie kan, maar er is een max aan dit verhaal."

"De start is precies wat we willen zien", begint Rudy van Buren, autocoureur en simulatorexpert. "We wisten allemaal, in bocht één moet het gebeuren", vult NOS-commentator Louis Dekker aan. Samen met Amber Brantsen bespreken zij in de vijfde Formule 1-podcast van 2021 de Grand Prix van Barcelona.

De strijd tussen Verstappen en Hamilton wordt niet alleen op de baan uitgevochten, maar ook daarbuiten. Want omdat motorbouwer Honda zich na dit seizoen terugtrek uit de Formule 1, is Red Bull aangewezen op eigen mensen. Mensen die wel nog moeten worden aangenomen. En hoe ze daaraan willen komen, is inmiddels wel bekend.

"If you can't beat them, buy them. Maak ik er dan maar van", zegt Dekker. "De kennis zit bij Mercedes en Red Bull heeft dus honderd mensen uitgenodigd van Mercedes."

De strijd tussen Hamilton en Verstappen gaat dus ook door als er niet word geracet. "Dat is toch precies wat we willen, oorlog op en naast de baan. Dit is de top van de top dus laat ze maar knokken met elkaar. Dit is prachtig", aldus Van Buren.