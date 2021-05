Sparta ontkent betrokkenheid verdediger Beugelsdijk bij gokschandaal

Naar aanleiding van de berichtgeving over een eredivisievoetballer die verdacht wordt van matchfixing, werd op sociale media steeds meer de naam van Tom Beugelsdijk genoemd. Zijn club Sparta Rotterdam voelt zich daardoor genoodzaakt te ontkennen dat de verdediger zou zijn omgekocht en opzettelijk een gele kaart zou hebben gepakt.

"De club heeft deze ochtend gesproken met de speler, waarin hij aangeeft de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd", valt te lezen in een verklaring van de Rotterdamse club.

"Tom zegt dat het absolute onzin is. Hij is nooit gebeld door de KNVB of door de politie. Hij is ook verbaasd", zegt technisch directeur Henk van Stee bovendien tegen RTV Rijnmond.

"Mocht er een onderzoek gestart worden dan zal de club hieraan uiteraard alle medewerking aan verlenen en heeft de club vertrouwen dat het integer en zorgvuldig zal plaatsvinden. De speler heeft vertrouwen in de uitkomst van een mogelijk onderzoek."

Sparta benadrukt dat tot een eventueel onderzoek afgerond is dit geen invloed heeft op de samenstelling van de selectie in de komende wedstrijden.

Verdachte gele kaart

De NOS maakte zondag bekend dat een speler uit de eredivisie ervan verdacht wordt dit seizoen een gele kaart te hebben uitgelokt, zodat hij of anderen hier geld mee konden verdienen op de gokmarkt.

Eén gokker heeft, door 3.000 euro in te zetten op deze gele kaart, zo'n 13.000 euro gewonnen. Twee andere gokkers verdienden er zo'n 1.000 euro mee.