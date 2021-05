RIVM meldt 5910 nieuwe besmettingen, stijging tot stilstand gekomen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5910 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 768 minder dan gisteren.

Het betekent dat de toename van de afgelopen dagen weer tot stilstand is gekomen. Gemiddeld is het aantal positieve coronatests over de afgelopen zeven dagen ongeveer gelijk aan dat van de zeven dagen daarvoor.

Voorlopig zijn veel van de besmettingen ook bij tieners en twintigers te zien, in de leeftijdsgroepen dus die minder snel in het ziekenhuis belanden. Het risico daarbij is altijd wel dat zij hun ouders en andere oudere mensen besmetten.