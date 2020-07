Breuken leren met pannenkoeken: duizenden kinderen leren bij op de zomerschool

Geen duik in het zwembad, maar zweten boven je rekensommen. Duizenden kinderen gaan deze zomer, midden in hun vakantie, naar school. Ze volgen bijles op zomerscholen. Zo kunnen ze de achterstanden wegwerken die zij door de coronacrisis opliepen, is het idee. Al is het nog niet zeker of zomerscholen daadwerkelijk effect hebben.

Schoolleiders schatten dat 16 procent van de kinderen achteruit is gegaan door de sluiting van de scholen. De grootste achterstanden zijn te zien bij taal, rekenen en lezen. Het ministerie van Onderwijs heeft 244 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze weg te werken. Scholen besteden dit geld aan zomerprogramma's, maar ook aan extra lessen in de herfst of het weekend.

Veel zomerscholen zien de aanmeldingen dit jaar flink stijgen. Bijvoorbeeld in Almere, waar het aantal aanmeldingen is verdubbeld, van 250 naar 508 leerlingen. "Daardoor geven we nu op drie locaties in Almere les, er is enorm veel belangstelling", zegt Benny Velthuis van de Almeerse Scholen Groep.

Ook in Rotterdam, Zaandam en Eindhoven stijgt het aantal aanmeldingen. En in steden als Hoorn en Enschede startten dit jaar voor het eerst zomerscholen. 441 basisscholen en 75 middelbare scholen vroegen subsidie aan voor een speciaal zomerprogramma, waardoor kinderen gratis naar een zomerschool kunnen.