NOS Voetbalpodcast #152: 'Robben op kunstgras, ik kon het niet geloven'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs het afgelopen voetbalweekend. Over de Klassieker is de tafel gauw uitgesproken. Elshoff was ter plekke: "Het had helemaal niets van wat een Klassieker zou moeten zijn."

Een Klassieker zonder publiek, het is het niet. Ook de wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven en dus wordt er al snel gepraat over de man van het weekend: Arjen Robben. Hij deed mee bij FC Groningen en blonk uit met twee assists.

Grueter: "Ik kon het eigenlijk niet geloven. We weten allemaal dat Robben kwetsbaar is en dan ook nog eens op kunstgras tegen Emmen." De commentator keek met groot genoegen naar de warming-up van Groningen en in het bijzonder die van Robben.

"Even lekker een een-tweetje maken met een ballenjongen, dat doet hij fantastisch", zegt Grueter. "Hij snapt wat zijn profiel en status is, maar voelt zich voor niets of niemand te groot."

Robben op het EK?

Over zijn status en de manier waarop hij daar mee omgaat is geen discussie. Wel over of hij al dan niet mee zou moeten naar het EK deze zomer. "Als hij nog vier wedstrijden goed voetbalt, dan denk ik dat het nog wat kan worden. Maar toch niet na één wedstrijd?", aldus Grueter.

Roelfs: "Stel, hij speelt die wedstrijden, speelt goed en raakt niet geblesseerd. Dan zou ik kiezen voor Robben. Het is alleen de vraag of Frank de Boer hem erbij wil hebben, gelet op de hiërarchie. Vrijdag is de voorselectie, ik ben benieuwd."

"Het gaat niet gebeuren", stelt Elshoff daarop. En daar begint het aardig op te lijken nu Frank de Boer maandagmiddag vanuit Zeist op het nieuws reageerde. "Zeg nooit nooit. Maar op dit moment sluit ik het uit", zegt De Boer over de Robben-kwestie.