Kabinet wil volgende week versoepelen, maar besluit pas twee dagen van tevoren

Het demissionaire kabinet besluit volgende maandag of twee dagen later de versoepelingen ingaan die in stap twee staan van het openingsplan. Ingewijden zeggen dat dat de boodschap is in de persconferentie morgen van minister De Jonge en premier Rutte.

Stap twee betekent versoepelingen voor zogenoemde doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen. Die mogen dan onder voorwaarden weer mensen toelaten. Datzelfde geldt voor binnenzwembaden en sportscholen.

Ook worden de mogelijkheden voor buiten sporten verruimd en worden kunst- en cultuurbeoefening in bijvoorbeeld muziekscholen weer toegestaan.

Uitgesteld

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze versoepelingen per 12 mei zouden ingaan, maar dat werd door het kabinet al met zeker een week uitgesteld omdat de ziekenhuisopnames nog niet terugliepen.

Het kabinet mikt op dit moment op 19 mei, omdat de daling is ingezet. Maar omdat het nog onzeker is of is die daling doorzet, wordt het besluit pas twee dagen van tevoren definitief genomen. Met andere woorden: over een week zegt het kabinet of de versoepelingen een dag later ingaan.

In aanvulling op het vorige openingsplan om is het kabinet ook van plan om de openingstijden voor terrassen te verruimen. Nu mogen terrassen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Dat wordt dan 07.00 tot 20.00 uur. Of dit al eerder dan 19 mei kan ingaan, is nog niet duidelijk.

Reizen

Het kabinet heeft verder besloten dat het negatieve reisadvies voor de hele wereld niet wordt verlengd. Dat houdt in dat het na 15 mei weer mogelijk is dat landen op geel of groen worden gezet, wat wil zeggen dat ernaartoe reizen niet meer afgeraden wordt.

Dat betekent nog niet dat toeristen zonder voorwaarden naar die landen toe kunnen; de meeste landen hebben reisbeperkingen voor Nederlanders.

Rutte en De Jonge gaan morgen in de persconferentie ook in op de rest van het openingsplan. Stap drie staat daarin is gepland voor 26 mei. Het is de vraag of dat nog haalbaar is.