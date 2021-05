Een 27-jarige man uit Doesburg die gisteravond ernstig gewond raakte bij een steekpartij in Arnhem is overleden. Dat meldt Omroep Gelderland. Een 24-jarige man uit Arnhem is gearresteerd.

De steekpartij vond rond 21.50 uur plaats in een woning aan de Dragonstraat. De politie deed in de omgeving urenlang onderzoek met zoeklichten.

Later die avond meldde de verdachte zich zelf bij de politie. De man wordt verhoord.

De politie roept getuigen op zich te melden.