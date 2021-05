Voorwaardelijke celstraf voor journalist vanwege misbruik dossier Kasteelmoord

Het kasteel in Wingene in West-Vlaanderen - AFP

Journalist Bart Aerts van de Belgische publieke omroep VRT is veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij misbruik heeft gemaakt van het inzagerecht in het dossier van de zogenoemde Kasteelmoord. Peter Gyselbrecht, de zoon van de veroordeelde hoofddader, kreeg dezelfde straf, schrijft VRT NWS. Het dossier was geheim voor het publiek. Maar enkele opgenomen telefoongesprekken uit dat dossier waren in november 2016 te horen in een uitzending van actualiteitenprogramma Terzake. Hoewel ze geheim waren, werden ze toch uitgezonden omdat de opnames de indruk wekten dat de rechtbank zich tijdens het onderzoek liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Eerder werd al geoordeeld dat er geen beïnvloeding was, maar volgens Terzake was dat oordeel op basis van onvolledige informatie. Peter Gyselbrecht bekende korte tijd daarna dat hij de dossiers had doorgespeeld aan de VRT-redactie. Hij was op dat moment verdachte in de zaak.

De Kasteelmoord In 2012 werd de toen 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene doodgeschoten. Zijn schoonvader, arts André Gyselbrecht, kwam meteen in beeld als dader. Er waren grote spanningen in de familie. Enkele maanden voor de moord kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen Gyselbrecht en Saelens. Het slachtoffer zou hebben gezegd dat hij met zijn hele gezin naar Australië wilde verhuizen om daar een nieuw leven te beginnen. Via een Belgische tussenpersoon en een Zeeuwse drugsdealer werd een Eindhovense huurmoordenaar gevonden. Die Eindhovenaar overleed in hetzelfde jaar als dat de moord werd gepleegd. Zijn neef uit Tilburg kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Hij reed zijn oom naar het kasteel. André Gyselbrecht werd in 2018 tot 27 jaar cel veroordeeld.