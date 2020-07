KLM-piloten leggen zich niet neer bij korting op salaris

De piloten van luchtvaartmaatschappij KLM willen dat er opnieuw onderhandeld wordt over de voorwaarden die de overheid heeft gesteld voor het steunpakket van 3,4 miljard euro. De piloten, die ook aandeelhouder van het bedrijf zijn, zijn verenigd in Stichting Piloten Aandeel Air France (SPAAK). Die stuurde vandaag een persbericht uit.

De voorwaarde waar de piloten over vallen is een loonoffer van werknemers die meer dan drie keer modaal verdienen. Die moeten volgens het steunpakket minstens 20 procent van hun salaris inleveren. Volgens de piloten is dat in strijd met het internationaal arbeidsrecht. Eerder eisten de betrokken vakbonden al opheldering van minister Hoekstra over deze voorwaarden.

"Aandeelhouder 'SPAAK' constateert dat het niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarde de beschikbaarstelling van de lening in gevaar brengt, en daarmee potentieel de continuïteit van de best presterende tak van Air France-KLM", schrijft de stichting.

Steunpakket

Eind juni werd het kabinet het eens over een steunpakket voor KLM. Dat bestaat uit een lening van 1 miljard euro en 2,4 miljard euro als garantie voor commerciële leningen. In ruil daarvoor moet KLM wel reorganiseren: de kosten moeten met 15 procent omlaag.

De lening van de staat aan KLM loopt tot eind 2025 en wordt in gedeelten verstrekt. Steeds wordt pas een nieuw gedeelte uitgekeerd als de voorwaarden naar tevredenheid zijn vervuld. Andere voorwaarden zijn onder meer dat er tijdens de looptijd van de steun geen dividend wordt uitgekeerd en bonussen niet zijn toegestaan. Het aantal nachtvluchten moet worden verlaagd van 32.000 naar 25.000.

Naast het loonoffer van medewerkers die drie keer modaal verdienen, is het ook de verwachting dat duizenden banen verloren zullen gaan. Hoeveel banen er precies geschrapt worden, wordt eind deze maand duidelijk.