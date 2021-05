Moet Robben naar het EK? 'Hij is sowieso beter dan andere spelers die meegaan'

Arjen Robben neemt afscheid van het publiek na zijn laatste interland voor Oranje in oktober 2017 - ANP

Een week geleden was het nog ondenkbaar, maar na de glansrol van de FC Groningen-aanvaller tegen FC Emmen op zondag is de vraag ineens actueel: moet de 37-jarige Arjen Robben mee naar het EK? Komende vrijdag maakt bondscoach Frank de Boer de voorlopige Oranje-selectie voor het EK bekend. Een enthousiaste Robben liet na het eredivisieduel met Emmen, waarin hij goed was voor twee assists, desgevraagd weten een uitnodiging van de bondscoach wel te zien zitten. "Als Frank de Boer me belt? Dan kom ik. Toen ik afgelopen zomer met mijn rentree begon, was het EK iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder." Onder de analisten van Studio Voetbal waren zondagavond de meningen over een mogelijke rentree na bijna vier jaar verdeeld.

Theo Janssen zag er voorzichtig wel brood in: "Als hij topfit is en hij kan de komende wedstrijden voor Groningen spelen, dan is hij sowieso beter dan een paar andere spelers die meegaan. Voor het laatste kwartier of twintig minuten van een wedstrijd zou het interessant kunnen zijn." Ook Arno Vermeulen vindt een terugkeer van Robben niet ondenkbaar. "Zoals hij die steekbal tegen FC Emmen geeft, kan hij dat misschien ook tien minuten voor tijd in de achtste finales van het EK doen." 'Veel te fragiel' Pierre van Hooijdonk vindt een plek voor Robben in de selectie niet bijster reëel. "Voor mij graag hè, laat dat duidelijk zijn. Maar iemand die net zijn eerste echte wedstrijd heeft gespeeld in de eredivisie..." "Ik zou hem toevoegen aan de staf. Dat kan geen kwaad. Maar voor de rest, als speler, is het allemaal natuurlijk veel te fragiel. Hij heeft een lange weg afgelegd om uiteindelijk tegen Emmen in het veld te staan en weer de oude Arjen Robben te zijn."

Janssen heeft ook wel twijfels of Robben als speler op het EK een meerwaarde zou hebben. "Maar hij is wel iemand die in de kleedkamer tegen spelers kan zeggen wat ze kunnen verwachten en hoe ze met de druk moeten omgaan. Dus op dat gebied heeft hij wel echt toegevoegde waarde." Gekke Henkie Daar is Robbens trainer bij FC Groningen, Danny Buijs, het helemaal eens. "Hij brengt een bepaalde autoriteit met zich mee, daar kunnen andere jongens zich aan optrekken", zei Buijs na het duel met FC Emmen. Over de vraag of Robben mee zou moeten naar het EK, is Buijs duidelijk: "Daar zou ik geen seconde over hoeven nadenken. Een speler met zulke kwaliteiten in je kleedkamer, met zo'n karakter. Je zou gekke Henkie zijn als je dat laat lopen."

