Belgische club sjoemelt met jeugdspelers en laat teammanager ervoor opdraaien

De Waalse club ontkent volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad de feiten niet, maar geeft teammanager Peter Kerremans de schuld. Voorzitter Mario Franchi zegt dat niemand van het bestuur op de hoogte was van het frauduleuze handelen en dat de teammanager ontslagen is.

Seraing zou testresultaten van jeugdspelers bewust hebben omgeruild met die van spelers van het eerste elftal om een corona-uitbraak onder de pet te houden. Daardoor konden belangrijke spelers in actie komen in de topper tegen Lommel, maar saillant genoeg ging dat duel niet door vanwege een corona-uitbraak bij Lommel.

Met het wegsturen van de teammanager is de kous niet af, want er zijn mogelijk aanwijzingen dat het bestuur wel op de hoogte was en dat de teammanager helemaal niet ontslagen is.

Als kan worden aangetoond dat het bestuur wist van de dubieuze handelingen kan een strenge straf volgen. Van degradatie tot verwijdering uit de voetbalpiramide.

Seraing, met Leroy Labylle (oud-speler van MVV, PEC Zwolle, VVV-Venlo en NEC) in de gelederen, eindigde in de Belgische eerste divisie op de tweede plek achter Union Sint-Gillis. In de finales van de nacompetitie werd zaterdag de tweede wedstrijd van het tweeluik met Waasland-Beveren gewonnen, waarna er een promotiefeest losbarstte.