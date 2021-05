Vermiste arts die tegensprak dat Navalny werd vergiftigd weer gevonden

Aleksander Moerachovski spreekt de pers toe, afgelopen augustus - Reuters

De vermiste Siberische arts Aleksandr Moerachovski is weer gevonden. De arts, die verantwoordelijk was voor de behandeling van Kremlincriticus Navalny na zijn vergiftiging van afgelopen zomer, verliet vrijdag een jachtkamp in Omsk, waarna er niets meer van hem werd vernomen. De man kwam zelf een dorpje in lopen, zegt Rusland-correspondent Iris de Graaf. Russische media melden dat de man in goede gezondheid is gevonden.

Moerachovski was afgelopen vrijdag een bos in gegaan waar veel beren leven. "Het staat bekend als een bos waar je niet zomaar in moet gaan. Er werd dan ook gevreesd voor zijn leven", zegt De Graaf. Er werd een grote zoekactie opgetuigd met drones, vrijwilligers en het leger, maar hij werd niet gevonden. Gisteravond kwamen er berichten dat hij was gevonden. "Eerst berichten over levend en daarna dood", zegt de correspondent. Die klopten niet. De zoekactie werd hervat. "Even later kwam hij zelf aanlopen." Volgens z'n vrouw wil hij geen medische hulp hebben en begrijpt hij de omvang van de enorme zoektocht niet.

Navalny werd afgelopen augustus op de intensive care van een ziekenhuis in Omsk opgenomen nadat hij onwel was geraakt op een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Het team van Navalny ging er al direct van uit dat de oppositiepoliticus was vergiftigd. Duitse artsen vonden sporen van het Russische zenuwgif novitsjok. Na terugkeer in Rusland werd Navalny opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar strafkamp omdat hij naar naar Duitsland was gevlogen en zich daardoor niet had gehouden aan een meldplicht na een eerdere veroordeling.