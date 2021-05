Duitse topclub Wolfsburg legt met Roord vijfde Oranje-international vast

De 24-jarige Roord komt over van Arsenal, waar ze sinds 2019 speelt. Eerder was de middenveldster, die haar carrière begon bij FC Twente, al actief in de Frauen Bundsliga bij Bayern München.

'The next step'

"Het was vooraf niet de planning om een transfer te maken", erkent Roord. "Ik had bij Arsenal namelijk nog een contract voor een jaar, maar deze kans wil ik pakken. Ik wil een stap omhoog zetten en mezelf blijven uitdagen om een van de beste middenveldsters ter wereld te worden."

"Wolfsburg spreekt veel vertrouwen in me uit", verklaart Roord haar keuze voor de Duitse club. "Ik heb het gevoel dat ik daar 'the next step' kan maken."

De vrouwen van Wolfsburg werden al zes keer landskampioen en pakten zeven keer de Duitse beker. Vorig jaar stond de club in de finale van de Champions League, dit jaar waren daarin de kwartfinales het eindstation.