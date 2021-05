Van der Hoorn kan het nauwelijks geloven, maar hij wint de derde Giro-etappe

"Ongelofelijk, ongelofelijk", meer woorden in het Nederlands kan Taco van der Hoorn niet uitbrengen na zijn stunt in de Giro.

Van der Hoorn reed de hele dag in de aanval, die hij nota bene zelf opzette vlak na de start. Toen de kopgroep in de finale van de etappe naar Canale langzaam uit elkaar viel, bleef hij in de voorste gelederen. Na de laatste helling kon de Zwitser Simon Pellaud hem niet meer volgen en bleef Van der Hoorn alleen over.

"Ik hoorde in mijn oortje dat ik nog veertig seconden had en ging er helemaal voor. Ook een half procent kans is genoeg om ervoor te gaan."

"Een kilometer voor het einde keek ik achterom en dacht: oh wauw, ik ga het halen", zegt Van der Hoorn, bij wie het ongeloof van zijn gezicht af te lezen is.